В Москве поймали клюющую машины курицу

В столице поймали курицу, которая клевала машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Клевавшая автомобили курица нашлась в районе Бескудниково. Откуда она появилась — непонятно, отмечают журналисты.

На опубликованных фотографиях видно, что животное коричневого окраса стоит на бордюре рядом с припаркованным автомобилем. На следующем кадре курица находится у мужчины в руках.

Ранее столичные власти подали в суд на владельца козлов в московском районе Бутово. Животные пасутся неподалеку от многоквартирных домов на Изюмской улице и рядом со станцией метро «Улица Скобелевская». Позднее было обнаружено место обитания животных. Им оказался участок с разбросанными стройматериалами.