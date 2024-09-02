МОЭК подготовила систему теплоснабжения Москвы к зиме

Московская объединённая электросетевая компания объявила о завершении подготовки системы теплоснабжения российской столицы к предстоящему отопительному периоду. В рамках профилактических работ были организованы гидравлические и температурные испытания с временным отключением горячей воды в квартирах многоэтажных домов.

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Все процедуры завершены без отклонения от графика 25 августа. В рамках подготовительного периода также проведены температурные испытания - они имитировали повышенные температурные нагрузки на трубопроводы и оборудование в условиях пиковых морозов зимой.

В общей сложности к функционированию в холодный период подготовлено свыше 18 тысяч километров теплосетей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные МОЭК, планово-предупредительный ремонт проведен на 45 районных и квартальных тепловых станциях, 95 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станциях и на 10700 тепловых пунктах.