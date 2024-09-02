Линейки в школах Москвы прошли без гостей в целях безопасности

Власти Москвы приняли решение провести школьные линейки без родителей в целях безопасности. В некоторых школах мероприятия прошли только для учеников 1-х и 11-х классов, сообщила уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

"В этом году столичными властями было принято решение проводить линейки в честь начала учебного года внутри здания, не допуская родителей. В ряде школ торжественное мероприятие провели только для учеников 1-х и 11-х классов. Связано это с обеспечением безопасности учащихся. Каждый из нас прекрасно понимает, насколько сегодня опасно организовывать массовые мероприятия", - написала она в Telegram-канале.