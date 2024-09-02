Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Спад жары в Москве ожидается в конце рабочей недели. При этом погода останется по-летнему теплой, заявил Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в минувшее воскресенье температура в Москве была на 7,4 градуса выше нормы и даже превышала на два градуса климатическую норму самого теплого летнего месяца – июля. Как уточнил специалист, в понедельник и вторник температура воздуха достигнет 26–28 градусов.

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По словам Вильфанда, в среду ожидается небольшое понижение – до плюс 23–25 градусов, в четверг и пятницу температура опустится до 21–23.

«При этом ночью в Москве будет плюс 8–10, а по области – до 6 градусов тепла. Но температура дневная все равно останется выше нормы, она будет августовская. В субботу примерно такая же температура», – отметил синоптик.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что, согласно моделям долгосрочных прогнозов погоды по Москве, в городе не ожидается дождей до середины сентября.