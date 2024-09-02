Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года

Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году более миллиона газовых плит, установленных в квартирах, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

© «Вечерняя Москва»

— За январь-август проверили функционирование более миллиона плит, что составляет около 60 процентов от общего числа, — отметил Петр Бирюков.

В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Заместитель мэра подчеркнул, что вопросамгазовой безопасности уделяется особое внимание, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы.

— Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена, — пояснил Петр Бирюков.

Согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья. Глава Комплекса городского хозяйстванапомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО «Мосгаз», информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.