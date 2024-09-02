Собянин открыл школу на юго-западе Москвы после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый день нового учебного года открыл здание школы №1514 в Обручевском районе, реконструированное по стандарту «Моя школа».

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Как отметил глава города, к этому стандарту планируется подвести все образовательные учреждения.

— Строим очень много школ, но большинство все равно остается в старых школах 1980-х годов. Поэтому мы запустили такой проект в этом году, — рассказал мэр в ходе общения со школьниками и их родителями.

Вместе с тем Собянин поздравил их с началом нового учебного года.

Реконструкция здания началась в июле 2023 года и завершилась в июле 2024 года. Проект сосредоточен на создании современных образовательных условий для детей и педагогов. В соответствии с стандартом «Моя школа» в обновленном здании предусмотрены 28 учебных классов и три специализированные аудитории. Учебные помещения оснащены раздвижными перегородками, что позволяет организовывать занятия как в больших, так и в малых группах.

Также в здании школы предусмотрены медиатека, три спортивных зала, обеденный зал и два лабораторно-исследовательских комплекса. На территории образовательного учреждения размещены спортивная зона и детские игровые площадки.

Проектная вместимость обновленного учреждения составляет 750 мест. В новом помещении будут учиться ученики 1–6 классов, передает АГН «Москва».

Ранее Собянин сообщил об открытии в Москве нового здания школы №1392 в Филимонковском районе. По словам мэра, ччебное здание включает универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, а также помещения для танцевального и шахматного кружков.