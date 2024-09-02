Согласно моделям долгосрочных прогнозов погоды по Москве, в городе не ожидается дождей до середины сентября. Такой информацией поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Специалист напомнила о том, что с 1879 года самым сухим сентябрь в столице был в 2023 году. Тогда на ВДНХ сумма осадков составила всего 6,1 миллиметра, отметила Позднякова.

«Неужели и первый месяц осени окажется с дефицитом осадков?», - задалась вопросом Позднякова.

Также метеоролог подчеркнула, что в столичном регионе пока наблюдается «летнее тепло». Вместе с тем, как уточнила она, ночи станут более прохладными. Также специалист не ожидает заморозков в ближайшее время.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале недели погода в Москве будет июльской - температура воздуха в городе превысит норму на пять-семь градусов. Как ожидается, до среды, 4 сентября, температура в столице будет достигать 26-28 градусов тепла.