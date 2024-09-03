Отделка станции «Новомосковская» Московского метро готова на 80%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, как продвигается строительство станции «Новомосковская» Троицкой линии столичного метро.

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Об этом пишет сайт kp.ru.

«Станционный комплекс, помимо пассажирской зоны, включает в себя большое количество технических помещений. Всего их на «Новомосковской» более 240», — отметил вице-мэр.

По его словам, архитектурно-отделочные работы уже выполнены на 80%. Также близятся к завершению работы по возведение основных конструкций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что станция метро «Солнцево» на участке «Раменки» — «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена стала самой популярной с момента открытия в 2018 году.