Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы введены в эксплуатацию 47 жилых комплексов по программе реновации. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Сообщается, что сейчас в строительстве и проектировании находятся еще 74 новостройки.

— Всего в округе новые квартиры получили почти 30 тысяч горожан. Вместе с домами строятся и несколько детских садов и школ. В частности, в районах Выхино-Жулебино, Люблино и Текстильщики появятся детсады, а в Марьине и Южнопортовом — образовательные комплексы, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр столицы рассказал, что в программу реновации входит строительство поликлиники в Люблине и подстанции скорой помощи в Южнопортовом.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, за январь — август 2024 года в Москве утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью свыше 264 гектаров в десяти административных округах. Площадки находятся в 30 районах столицы. Сейчас их в основном занимают складские, административно-технические здания, автомастерские и другие устаревшие объекты.