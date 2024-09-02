Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале недели погода в Москве будет июльской - температура воздуха в городе превысит норму на пять-семь градусов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Гидрометцентра, до среды, 4 сентября, температура в Москве будет достигать 26-28 градусов тепла. В четверг и пятницу, 5 и 6 сентября, воздух в столице прогреется до 20-25 градусов. Это на три градуса выше нормы. Вильфанд уточнил, что в течение всей недели давление будет превышать норму на 10-12 миллиметров ртутного столба и в столичном регионе будет солнечно.

При этом по ночам в Москве будет по-осеннему прохладно, уточнил Вильфанд. Ночные температуры будут опускаться до плюс 9-12 градусов, а в Подмосковье по ночам возможно похолодание до плюс шести градусов.

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Ранее в центре «Фобос» сообщили, что на этой неделе в Центральной России ожидается температура воздуха до плюс 32 градусов. Эксперты назвали это «околорекордной жарой». По прогнозу «Фобоса», в Москве всю неделю будет солнечно и сухо, а дневные температуры будут меняться от плюс 30 до 23 градусов тепла.