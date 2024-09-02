В центре Москвы взлетели цены на аренду элитных квартир

Риелторы сообщают, что в Москве побит исторический рекорд цены аренды метра элитного жилья. Об этом, например, говорится в исследовании столичного агентства элитной недвижимости "Intermark Аренда".

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В нем сообщается, что по итогам июля стоимость аренды элитного квадратного метра достигла максимума за всю историю наблюдения за рынком - 2980 руб./кв. м, что почти на 40% выше 2023 года. По мнению аналитиков, это происходит на фоне дефицита предложения элитных квартир. В итоге арендаторам приходится ужимать свои запросы до бизнес-класса и загородных домов в Подмосковье, а если в самой Москве, то снимать квартиру площадью поменьше. Что же случилось, корреспондент "РГ" спросил у экспертов.

"Рынок аренды, как элитной, так и обычной, рухнул еще в 2022 году, - рассказал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. - Сначала это было связано с СВО, потом с отъездом наемных зарубежных сотрудников, работавших в столице по приглашению предприятий - филиалов или представительств в РФ иностранных корпораций, топ-менеджеров западных компаний, которые и являлись основными арендаторами элитных квартир".

Летом 2022 года на рынке элитной недвижимости был установлен антирекорд - и цены рухнули процентов на 30, и объем предложений был на историческом максимуме - раза в два превышал свой нормальный уровень.

От той самой "ямы" 2022 года мы и пришли к сегодняшнему состоянию дел. На деле же за минувшие два года цены просто вернулись к прежнему уровню. Предпосылкой к этой проблеме стали и низкие темпы строительства элитного жилья в 2015-2020 годы, когда таких новых домов строилось мало, считает директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. Сказывается на дефиците съемных квартир и подорожавшая ипотека. Многие обеспеченные люди не готовы брать ипотеку по высокой ставке, но в то же время хотят жить с комфортом и вместо покупки жилья арендуют его.

"Спрос на такие дорогие квартиры остается высоким, особенно в деловых и престижных районах - его обеспечивают представители бизнес-кругов, которые возвращаются в столицу в преддверии делового сезона", - отмечает директор риелторской компании "Этажи Прайм" Ригина Гордеева.

Но бьются за аренду дорогих квартир в Москве не только акулы бизнеса. По мнению гендиректора агентства элитной недвижимости "Intermark Аренда" Елены Куликовой, рост спроса на жилье подогревают и московские компании, которые наращивают штат за счет представителей из регионов. Немалая доля и тех, кто стремится обучать детей в московских школах и вузах: раньше такие потоки распределялись в том числе в заграничные учебные заведения, а сейчас сосредоточились на столице.

Чего же ждать? Надеяться на строительство нового элитного жилья, которое покроет спрос, в ближайшее время не стоит: на возведение таких объектов нужны годы, к тому же ввод их в эксплуатацию и выход на рынок могут затянуться. Но скорее всего, с окончанием отпускного сезона цены пойдут на убыль.

По прогнозам экспертов, сейчас цены на аренду элитного жилья достигли предела. Дальше расти им некуда: спроса не будет.