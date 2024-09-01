Москвичам дали прогноз насчет бабьего лета

Теплая погода в первый день осени в Москве и столичном регионе говорит о продолжающемся лете, а не о начале бабьего, утверждает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз насчет погоды в сентябре.

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«Это продолжение лета. У нас средняя суточная температура эквивалента тому, что наблюдается по климату в конце июля. Почти 30 градусов температура составила [1 сентября], какое же это бабье лето? Это продолжение прекрасного лета», — сказал синоптик.

Бабье лето — это у нас первый период хорошей, спокойной и теплой погоды после первого осеннего ненастья. Следовательно, мы сначала ждем это ненастье, которого нет пока на горизонте, а после этого только начинаем думать и прогнозировать бабье лето — Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео».

1 сентября 2024 года в Москве стало самым жарким с начала XXI века, днем температура достигла отметки 29 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Предыдущий рекорд в первый день осени был зафиксирован в 2002-м. Тогда воздух прогрелся до 28,9 градусов.

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