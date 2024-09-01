1 сентября в Москве стало самым жарким из всех в XXI веке

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что 1 сентября 2024 года стало самым жарким среди всех «первых сентября» в Москве в XXI веке. Он добавил, что в 15.00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла +29,1°.

Синоптик уточнил, что до этого лидером было 1 сентября 2002 года, тогда воздух прогрелся до +28,9°.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 году, и составляющий +30,8°, скорее всего устоит», — предположил Леус.

Ранее метеоролог сообщил, что осень начнётся летней погодой. Он добавил, что в в первые недели сентября в большинстве районов на Русской равнине температурный режим окажется на 2–4° выше климатической нормы.