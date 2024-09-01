Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности со 2 по 4 сентября

В период со 2 по 4 сентября в Москве ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период со 2 по 4 сентября в Москве ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», – говорится в сообщении.

В связи с жаркой погодой горожанам рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.