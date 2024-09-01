Москвичам рассказали о погоде в День города

До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября, когда в столице будут отмечать День города. Такой прогноз дал специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Температура будет подниматься до плюс 22 — плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 — плюс 14 градусов», — отметил Леус.

По его словам, в столичном региона первые 10 дней сентября температурный режим будет летним — температура воздуха существенно превысит порог в +15°.

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Метеорологическая осень начнётся лишь в середине месяца, почти на 2 недели позднее климатических сроков. В конце второй декады сентября ожидается мощное арктическое вторжение с похолоданием почти на 4° ниже нормы. При этом осадков в течение месяца ожидается на 15–25% меньше обычного.

В 2024 году День города в Москве отметят 7–8 сентября. В программе концерты, фестивали и мастер-классы.