Москвичам пообещали тепло на следующей неделе

Переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 28 градусов в первой половине недели и до плюс 25 к концу недели ожидается в Москве, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду на предстоящей неделе в столичном регионе будут формировать антициклоны, передает РИА «Новости». Леус добавил, что первый из них более теплый и окажет воздействие на погоду региона в первой половине недели, когда в Москве и области ожидаются переменная облачность, без осадков, до плюс 28 градусов днем и плюс 16 ночью.

Синоптик отметил, что в четверг произойдет смена антициклонов, но она произойдет без пришествия дождей, в четверг и пятницу днем в столичном регионе будет до плюс 25 градусов, по ночам до плюс 11.