Рижский вокзал в Москве открылся после реконструкции

Рижский вокзал с более чем вековой историей, который долгое время называли самым тихим в Москве, таким и остался. Без торжественных церемоний и званых гостей он открылся для пассажиров спустя 1,5 года после реконструкции. Как теперь выглядит Рижский вокзал и что изменилось для пассажиров, выяснил корреспондент "РГ" в день его открытия.

Напомню, закрыли Рижский 1 марта 2023 года. За прошедшие с тех пор 547 дней первый поезд "разбудил" вокзал после долгой спячки и отправился от станции Москва-Рижская строго по прежнему расписанию. Теперь в рабочие дни на вокзал прибывают и отправляются с него 14 рейсов, продленных от станции Стрешнево, а в выходные -16. Прежде всего это поезда, которые идут со станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская и Румянцево, а также электрички, идущие в обратном направлении. Из 8 касс открыта только одна, но и к ней очередь не выстраивается. Продают билеты на поезда дальнего следования.

"Здание вокзала не изменилось, уникальная лепнина и старинные люстры - все на своих местах. А вот на станцию Москва-Рижская пока приходят только пригородные поезда. В будущем начнут отправляться с вокзала и составы дальнего следования", - поделился с "РГ" Юрий Денисов, дежурный помощник начальника вокзала.

В соцсетях москвичи уже оставляют пожелания по нужным маршрутам: например, Галина Матусарова очень просит запустить с Рижского вокзала поезда на Псков, а Александр Журавлев обращает внимание, что нужны и прежние поезда дальнего следования до Великих Лук.

Сейчас у пассажиров появились новые платформы, выполненные по стандартам Московских центральных диаметров (МЦД), с навесами на всю длину, энергоэффективным освещением, понятной навигацией и удобными лавочками.

"Мы провели переустройство путей станции Москва-Рижская для запуска МЦД-4 и перевели систему управления движением на цифровую - это обеспечит надежность работы железнодорожной автоматики", - рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

А вот Музей истории развития железнодорожного транспорта, который много лет занимал территорию вокзала под открытым небом, уехал в Лихоборы: остались лишь экспонаты миниатюрной железнодорожной техники, которые можно рассмотреть в здании вокзала.

Нет сомнения, что жизнь здесь закипит, когда Рижский вокзал обзаведется новым соседом - современным вокзалом высокоскоростной магистрали, благодаря которой путь из Москвы в Санкт-Петербург займет чуть больше двух часов.