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Названо число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов 1 сентября

Из-за ограничений на полеты на фоне атаки дронов в трех московских аэропортах — Жуковском, Внуково и Домодедово — было задержано в общей сложности 74 рейса. Еще 43 самолета перенаправили на запасные аэродромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Названо число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов 1 сентября
© globallookpress.com

Он уточнил, что ограничения вводились ночью и утром 1 сентября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса», — написал Кореняко.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

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