На Москве-реке ограничили движение судов из-за работы пожарной авиации

На Москве-реке в районе Лужнецкой, Воробьевской, Бережковской и Саввинской набережных ограничили движение судов.

© Российская Газета

Здесь работают несколько вертолетов пожарной авиации, которые тушат крупный пожар на Бережковской набережной.

Там сегодня с утра загорелось административное здание, площадь горения - 1 тыс. кв. м. Как уже сообщалось, к тушению привлекли свыше 110 человек и 35 единиц техники.

Активно работает пожарная авиация - вертолеты забирают воду в районе стадиона "Лужники". Здесь катера МЧС регулируют движение судов, оно существенно ограничено.