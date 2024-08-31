Начался прием заявок на участие во втором сезоне проекта «Искусство в метро»

Первый сезон проекта «Искусство в метро» завершился 31 августа, но уже принимают заявки на участие в следующем сезоне. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году мы запустили новый проект. Его цель — дать художникам возможность проявить себя и познакомить пассажиров с разными направлениями искусства. В первом сезоне “Искусства в метро” состоялось девять пленэров и три выставки. Художники также провели мастер-класс и лекцию, посвященную искусству. По поручению Сергея Собянина продолжаем делать поездки в городском транспорте интересными и познавательными», — сказал Максим Ликсутов.

В проекте, стартовавшем в апреле этого года, приняли участие более 200 художников. Они ежедневно создавали свои произведения на станциях «Достоевская», «Римская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, а также на станции «Парк культуры» Кольцевой линии. Работы участников проекта можно увидеть на выставках. Одна из них открылась в конце августа на станции метро «Воробьевы горы». Ее можно посетить до 2 сентября.

Чтобы подать заявку на участие во втором сезоне проекта «Искусство в метро», необходимо заполнить анкету и прикрепить фотографии своих работ на сайте. Отбор проходит в два этапа — это обработка заявок и очные встречи. Изучать работы деятелей искусства и принимать решение об их участии в проекте будут эксперты генерального партнера и оператора проекта — объединения «Выставочные залы Москвы».