Московский зоопарк изменит режим работы с 1 сентября. Об этом в субботу, 31 августа, рассказали в пресс-службе учреждения.

— Гулять по зоопарку можно будет с 09:00 до 20:00, — говорится в сообщении.

Зайти в парк можно будет до 19:00, терминалы и кассы будут работать с открытия и до этого времени. Стоит отметить, что дополнительные входы со стороны улиц Большая Грузинская и Красная Пресня работают с 10:00 до 18:00, следует из сообщения в Telegram-канале.

26 августа бурого медведя Грома перевезли из Центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. В настоящее время зверь находится на карантине в неэкспозиционном вольере. Ветеринары столичного зоосада проведут комплексную диагностику его здоровья и после дадут рекомендации по уходу за ним.

В Центре воспроизводства редких видов животных на свет появилась прыткая ящерица. Малыш стал результатом месяца наблюдений за ростом и развитием яиц, которые посетители могли видеть на выставке «Мир змей». Недавно центр показал своим подписчикам в социальных сетях видео, на котором можно было увидеть, как малыш двигается внутри яйца.