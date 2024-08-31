Для удобства горожан старшего возраста с 1 сентября изменится график работы центров московского долголетия. Они будут открыты с понедельника по субботу до 21:00, а воскресенье у всех центров, кроме флагманских, станет выходным.

© Mos.ru

«Центры московского долголетия за пять лет своего существования стали для многих жителей столицы старшего поколения любимым местом проведения досуга — здесь у каждого есть возможность создать клуб по интересам и объединить таких же увлеченных людей, а также присоединиться к действующим сообществам. Сейчас их уже более 5,5 тысячи. Там можно вместе творить, открывать для себя новые знания, заниматься спортом, организовывать творческие вечера и делать многое другое. Мы изучили посещаемость центров и пришли к выводу, что работающие участники чаще выбирают вечерние занятия, а по воскресеньям предпочитают проводить время с семьей и близкими. Те, кто уже не трудится, стремятся в центры утром. Для удобства всех москвичей старшего возраста мы увеличили время работы центров», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Особый график работы будет у учреждений, которые располагаются в торговых центрах, — с 10:00 до 21:00. Среди них:

— ЦАО, центр московского долголетия «Красносельский» по адресу: Краснопрудная улица, дом 15;

— ЮАО, центр московского долголетия «Чертаново Северное» по адресу: Кировоградская улица, дом 9, корпус 4;

— ЮЗАО, центр московского долголетия «Северное Бутово» по адресу: бульвар Дмитрия Донского, дом 1.

Кроме этого, в каждом округе столицы появятся флагманские центры московского долголетия, которые будут работать по воскресеньям (суббота — выходной). В их числе:

— ЦАО, центр московского долголетия «Пресненский» по адресу: улица Пресненский Вал, дом 14, корпус 5;

— САО, центр московского долголетия «Восточное Дегунино» по адресу: Керамический проезд, дом 45б;

— СВАО, центр московского долголетия «Марьина Роща» по адресу: улица Сущевский Вал, дом 31, строение 2;

— ВАО, центр московского долголетия «Сокольники» по адресу: Бабаевская улица, дом 6;

— ЮВАО, центр московского долголетия «Выхино» по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2;

— ЮАО, центр московского долголетия «Москворечье-Сабурово» по адресу: Каширский проезд, владение 25, корпус 1;

— ЮЗАО, центр московского долголетия «Ломоносовский» по адресу: улица Крупской, дом 9а;

— ЗАО, центр московского долголетия «Проспект Вернадского» по адресу: улица Лобачевского, дом 66а;

— СЗАО, центр московского долголетия «Южное Тушино» по адресу: Сходненская улица, дом 9;

— ЗелАО, центр московского долголетия «Силино» по адресу: Зеленоград, корпус 1106;

— ТиНАО, центр московского долголетия «Щербинка» по адресу: улица Брусилова, дом 19а.

Участникам проекта «Московское долголетие» сегодня доступно свыше 40 направлений самых разнообразных занятий — от профессионального вокала и литературных мастерских до информационных технологий и гребли на сапах. Они проходят более чем на 3,3 тысячи площадок по всему городу, что позволяет заниматься хобби рядом с домом.

Присоединиться к проекту могут все желающие москвичи старшего возраста — женщины с 55 лет и мужчины с 60. Запись доступна в любом центре московского долголетия или на портале mos.ru.