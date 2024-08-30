Собянин рассказал об инновационных проектах в сфере транспорта
В Москве реализуют сразу несколько инновационных проектов в транспортном секторе. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В частности, начали работу две цифровые станции Московского транспорта — на «Марьиной Роще» БКЛ и в терминале №1 МГВ Нижегородская.
Отмечается, что контент для этих станций загружают дистанционно, меньше чем за минуту. Так, пассажиры смогут получать информацию об изменениях в работе транспорта оперативно.