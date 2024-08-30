Два новых ночных маршрута автобусов запустили в Москве

Два новых ночных маршрута автобуса – н14 и н16 – запустили в столице. Об этом журналистам сообщил руководитель проектов по информированию управления и развития маршрутной сети департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Никита Качарава.

«Мы сегодня здесь собрались – на площади у станции метро «Китай-город». Это место, где собираются все ночные маршруты в Москве. Сегодня 11-летие запуска ночных маршрутов, и мы презентуем совершенно новую схему ночных маршрутов, и также торжественно запускаем два новых маршрута – н14 до станции метро «Молодежная» в Кунцево и н16 до проезда Карамзина в Ясенево», – сказал Качарава.

Он отметил, что с сегодняшнего дня усовершенствуют три существующих ночных маршрута: н7, который ходит до 138 квартала Выхино, продлят до 2-го микрорайона Жулебино; маршрут н15 продлят от Восточного вокзала до площади Соловецких Юнг; круглосуточный маршрут м40 разделят на два – дневной м40 и ночной м10 (у ночного маршрута появятся дополнительные остановки, которые будут располагаться между станцией метро «Петровско-Разумовская» и седьмым автобусным парком). По словам Качарава, первые автобусы по этим маршрутам поедут в ночь с 30 на 31 августа: первое отправление в 1:15, ночные автобусы отправляются каждые полчаса – с 1:00 до 5:45.