Лена Сокол «Огненные парни: первая русскоязычная книга в трендовом направлении Буктока»

4 сентября 2024 г. в 16.00 часов на площадке «Молодежная литература / комиксы» на Московской Международной Книжной Ярмарке выступит автор популярных романов в жанре Young adult Лена Сокол (издательство «Эксмо»).

© Пресс-служба

Автор множества бестеллеров расскажет, что вдохновило ее на создание пожарного цикла, и поделится секретом, как написать книгу об отважной профессии пожарных так, чтобы получилось романтично и чувственно. А также ответит на вопросы об успехах, творческих планах и презентует обложку продолжения огненного цикла - новинки под названием «Пожар».

Мы узнаем, почему истории о представителях брутальных профессий так востребованы сейчас у женской аудитории, и какие тренды в этой области следует ожидать в ближайшее время.

Лена Сокол - автор более 35 романов в жанрах молодёжной и современной прозы. Её книги отличают динамичный сюжет, яркие персонажи и глубокие эмоции. Особенность творчества Лены Сокол в том, что она умеет создавать увлекательные истории о любви, дружбе, предательстве и поиске своего места в жизни. Романы писательницы неоднократно становились бестселлерами. В них есть всё: любовь, страсть, интриги и неожиданные повороты сюжета.

Больше информации об авторе - на официальном сайте.