Поезд "Город Киров - 650 лет", оформленный с использованием мотивов вятского народного промысла - дымковской игрушки, вышел на линию московского метро в год 650-летия Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Сегодня из электродепо "Северное" города Москвы на линию метро вышел поезд "Город Киров - 650 лет". Во внешнем оформлении состава использованы мотивы вятского народного промысла - известной на весь мир дымковской игрушки. На вагонах нанесены слоганы, посвященные 650-летнему российскому городу, например, "Киров - столица рассветов", - говорится в сообщении.

Внутреннее оформление поезда рассказывает о выдающихся людях, которые родились или жили в Кировской области: художник Виктор Васнецов, писатели Александр Грин и Михаил Салтыков-Щедрин, врачи и ученые Александр Бакулев, Владимир Бехтерев. Отдельный информационный блок посвящен героическому прошлому и настоящему вятской земли - маршалам Великой Победы Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову, Ивану Коневу, а также участнику специальной военной операции, морпеху с позывным Струна Владиславу Головину.

У каждого вагона своя тематика, которая знакомит пассажиров с достижениями Кирова, вятской земли, интересными фактами, связанными с историей или сегодняшним днем Хлынова-Вятки-Кирова.

"Встретить брендированный состав можно на Сокольнической линии в течение шести месяцев. Благодарим коллег из Кирова за сотрудничество и поздравляем жителей города с праздником! По задаче Сергея Собянина мы стремимся сделать поездки пассажиров не только максимально комфортными и безопасными, но и познавательными", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, поезд, посвященный 650-летию Кирова, будет радовать миллионы пассажиров московского метро. "Это отличная возможность познакомиться ближе с историей, культурой, традициями Кирова - города добрых соседей, воротами Русского Севера, столицей рассветов, "белой нефти" и российского Нового года", - сказал губернатор.