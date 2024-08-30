Дети участников СВО посетили площадку "Москвы 2030" в Гостином Дворе

Более 50 детей из приемных семей и семей участников спецоперации побывали на экспозиции о развитии социальной сферы в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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На площадке мероприятия ребят поделили на несколько групп и провели экскурсию. Дети помладше посмотрели музей "Узнай свой организм", а подросткам показали площадку среднего профессионального образования. С помощью VR-очков они смогли попробовать себя в различных профессиях.

Дополнением к программе стал фестиваль "Безопасная цифра". Детей пригласили на нейросетевой концерт, на котором музыканты исполнили произведения Петра Чайковского, Жоржа Бизе и Михаила Глинки.

На экскурсии по выставке участников познакомили с проектами социального комплекса.

Как отметил представитель актива приемных родителей запада Москвы Игорь Сушков, детям понравилась прогулка по столице будущего. В его семье 8 приемных детей, которые занимаются плаванием, акробатическим рок-н-роллом и цирковым искусством, имеют спортивные разряды, а также участвуют в соревнованиях. Кроме того, они являются членами олимпиадного движения.

"Такие площадки для детей и подростков, когда формируется их мировоззрение и они готовятся вступить во взрослую жизнь, – настоящий подарок. Сейчас дети могут пройти профориентацию в большом объеме и сразу. Это очень важно", – подчеркнул он.

После экскурсии состоялся круглый стол, в рамках которого прошло обсуждение актуальных вопросов по организации работы органов опеки и попечительства.

"Мы всегда учитываем мнение родительской общественности, и регулярные встречи, такие как на форуме-фестивале "Москва 2030", помогают нам лучше понимать вопросы, которые волнуют опекунов", – сказала начальник Управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Данько.

Приемная мама Оксана Цурикова, возглавляющая актив приемных семей востока Москвы, обратила внимание на важность таких встреч. С супругом Евгением Романовым они стали приемными родителями 8 лет назад и взяли в свою семью пять детей.

Ранее встреча молодежи с российским журналистом, радио- и телеведущим Владимиром Соловьевым состоялась в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Во время выступления он поделился с молодыми людьми профессиональным опытом и ответил на вопросы гостей мероприятия. Беседуя с молодежью, Соловьев обратил внимание, что на протяжении нескольких последних лет в мире происходит трансформация представлений о жизни.