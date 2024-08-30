Оплата проезда по QR-коду стала доступна во всех кассах метро

Оплата проезда в Московском метрополитене по QR-коду стала доступна во всех кассах столичной подземки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Оплата через СБП стала доступна во всех кассах и в 1,7 тыс. автоматах по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал", - написал мэр.

Он уточнил, что для оплаты в автомате необходимо выбрать соответствующий способ в меню.