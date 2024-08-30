Руднев проверил ход ремонта стадиона «Локомотив» в Люблино

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В Люблино продолжаются ремонтные работы на стадионе «Локомотив». Руководитель московского исполкома партии «Единая Россия» Максим Руднев по поручению на стадион по поручению депутата Госдумы Петра Толстого посетил спортивную площадку и проверил ход благоустройства.

Специалисты уже завершили монтаж газона, скоро сделают разметку. На трибуне установили полы и заканчивают монтаж крыши. Сейчас специалисты обустраивают прилегающую территорию. Они применяют современные технологии и материалы и особое внимание уделяют качеству работ.

— С последней встречи приятно удивлен изменениям. Заметно, что темпы работы только наращивают, территория выглядит очень хорошо. Специалисты заверили, что все работы выполнят в срок. Надеюсь, уже скоро здесь будут заниматься спортом местные жители, — подчеркнул Руднев.

Во время визита на стадион к нему обратился активист района Люблино, который тренирует молодых футболистов. Он заметил, что местные жители с нетерпением ждут открытия «Локомотива». Активист выразил надежду на то, что после окончания работ здесь появится возможность тренировать детей и создать полноценную команду района.