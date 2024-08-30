«Лето в Москве. Сады и цветы»: возле дворцов бракосочетания появились цветочные арт-объекты

Фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» подарил москвичам и гостям столицы необычные арт-объекты, в том числе и цветочные арки у нескольких ЗАГСов города, которые позволяют создать праздничный антураж и сделать красивые фотографии. Об этом рассказала мэрия Москвы.

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В рамках проекта «Свадебная ротонда» ландшафтные арт-объекты были созданы у дворцов бракосочетания № 1 и 4, Южное Бутово, а также Кутузовский, Шипиловский и Таганский.

При этом флагманская композиция украсила Кутузовский ЗАГС. Здесь было использовано

около 260 растений, в том числе розы, гортензии, чабрец, мята и даже кусты малины. Красивая композиция не только создает атмосферу праздника, но и дарит молодоженам возможность сделать прекрасные фотографии.

«Установленные возле столичных ЗАГСов ротонды стали настолько популярными, что жители специально приезжают сделать с ними фотографии. Цветочные арт-объекты будут демонтированы с наступлением холодов», - отмечает мэрия.

Также в этом году Москву украсили более 650 небольших цветочных объектов. В столице появилось и более 50 традиционных выставочных садов — ландшафтных площадок с прогулочными и лаундж-зонами.

А 29 августа в Москве стартовал ежегодный фестиваль цветов и экологически чистых продуктов Green City. Мероприятия проходит на ВДНХ. До 1 сентября включительно гости выставки смогут получить консультации специалистов Главного ботанического сада и ВДНХ по вопросам, связанным с цветоводством, а также продегустировать и купить полезные продукты.