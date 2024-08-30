Гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» приглашают на тренировку по стретчингу и мастер-классы

Участники форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» смогут посетить 30 августа занятие по стретчингу с профессиональными тренерами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Столичный Департамент спорта организует тренировку с 18:30 до 20:00 на малой сцене мультиспортивной площадки олимпийского комплекса «Лужники». Упражнения, которые продемонстрируют тренеры, не требуют специальной подготовки и подходят для всех желающих. Вход на площадку свободный.

Также участники форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» смогут ознакомиться с 18 тематическими зонами, которые посвящены как экстремальным видам спорта, так и пляжному волейболу, и настольному теннису. Кроме того, можно сходить на мастер-классы в лектории и украсить, например, фоторамку с помощью различных техник декорирования. Для создания необычной композиции можно будет использовать

ткань, бумагу, бусины, стразы.

Площадка открыта со вторника по четверг с 12:00 до 21:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу с 10:00 до 22:00 и в воскресенье с 10:00 до 21:00. Актуальное расписание проводимых на ней мероприятий, а также возможных изменений в программе доступно на сайте фестиваля.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа - 8 сентября. Ежедневно можно бесплатно поучаствовать в различных событиях в рамках фестиваля, как спортивных, так и культурных, которые проходят на более чем 30 площадках по всей Москве. Среди них парки «Зарядье» и «Музеон», Центральный выставочный зал «Манеж», Гостиный Двор и спорткомплекс «Лужники».