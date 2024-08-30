Посетители московских ярмарок выходного дня примут участие в акции «Подари яблоко!»

Посетители ярмарок в Москве в эти выходные будут иметь возможность принять участие в благотворительной акции «Подари яблоко!» и купить фрукты для центров поддержки и развития семьи «Ладошка счастья» и «Перово». Об этом сообщила мэрия столицы.

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Традиционная благотворительная акция пройдет с 30 августа по 1 сентября. В ней примут участие ярмарки выходного дня, расположенные по адресам:

улица Красноармейская, владения 36–38;

улица 1905 года, владение 4;

улица Азовская, владение 24;

улица Дубравная, владение 35;

улица 1-я Новокузьминская, владение 21, корпус 1 (напротив);

улица Новинки, владение 31;

улица Мосфильмовская, владения 16, 18, 20;

проспект Маршала Жукова, владения 24;

улица Хабаровская, владение 12/23;

Комсомольский проспект, владение 22.

«На Яблочный Спас в этом году был организован сбор фруктов от покупателей ярмарок. В итоге в благотворительные фонды было передано около 500 килограммов яблок. В преддверии нового учебного года московские ярмарки вместе с горожанами снова соберут полезные фрукты, чтобы отправить их в социальные учреждения», - уточнили в мэрии.

Для того, чтобы принять участие в акции «Подари яблоко!», достаточно приобрести любое количество фруктов, а затем передать их администратору площадки или сложить в специальную корзину.

В этом году в России вновь пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов». В ходе нее родители дарят учителю один букет от класса в День знаний, а сэкономленные средства перечисляют на нужды неизлечимо больных детей. Идея акции принадлежит московской учительнице, которая попросила родителей не дарить ей цветы, а потратить эти деньги на помощь тем, кому она нужна.