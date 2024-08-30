Штормовое предупреждение на 31 августа и 1 сентября объявили в Москве

В Москве объявили штормовое предупреждение на 31 августа и 1 сентября из-за жары. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В ближайшие дни, 31 августа и 1 сентября, выпущено штормовое предупреждение: по критериям, которые устанавливает комиссия по чрезвычайным ситуациям, в каждом субъекте Российской Федерации, в Москве, в частности, температура 30 градусов и выше — опасна для человека, именно в Москве, — сказал он на пресс-конференции в столице.

Сообщается, что в субботу показатель в отдельных районах столицы и области может достичь 28-30 градусов, в воскресенье — 29-31, передает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале сентября в Центральной России ожидается теплая погода, напоминающая летнюю.

Синоптик Леус рассказал, что жара в Москве 1 сентября может побить рекорд 1938 года.Также Леус рассказал, что в первый день учебного года, 2 сентября, погода вернется в привычное для жителей Москвы состояние: солнечно и без дождей, ночью ожидается от 15 до 17 градусов тепла.

В конце сентября москвичей ждет классическое бабье лето. Воздух в этот период прогреется выше 20 градусов, а осадков почти не предвидится. Но в начале сентября не исключено похолодание до плюс 12 градусов в дневные часы.