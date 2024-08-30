Собянин: на Рязанском проспекте будет создана новая площадка Киностудии Горького

Киностудия Горького развивается на двух площадках, но теперь студии принадлежит еще одна — на Рязанском проспекте, на территории бывшего ВНИИМЕТМАШ. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Здесь появится многофункциональное городское пространство — часть Московского кинокластера. Будут реализовываться проекты в сфере креативных индустрий — кинопроизводства, моды, дизайна, музыки, информационных и инновационных технологий, — рассказал Собянин.

Сообщается, что сейчас реконструируются существующие здания, а также функционируют уже четыре съемочных павильона для съемок с застройкой.

Кроме того, площадка оборудована двумя XR-павильонами для съемок с технологией расширенной реальности и центром костюма и реквизита «Жар-Птица».

Также 23 сотрудника получили официальную благодарность от мэра Москвы, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно Сергей Собянин заявил, что будет продвигать Москву как новый центр международной киноиндустрии. По его словам, это позволит городу продвинуться в сфере международной индустрии кино. Для производства фильмов специалисты построили Московский кинокластер. В рамках профильной недели по всей территории столицы проходили кастинги, лекции и показы фильмов. Помимо этого, было проведено девять тематических кинофестивалей. За прошедшую неделю событие посетили более 600 тысяч зрителей.

Сергей Собянин ранее сообщил, что Москва стала лидером российского кинопроизводства. В 2018 году создали городскую Кинокомиссию, которая помогает быстро согласовывать съемки на столичных объектах.