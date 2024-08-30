Столичные водохранилища заполнены в достаточном объеме, несмотря на жару

Московские водохранилища в настоящий момент заполнены в достаточном объеме несмотря на аномальную жару в течение лета. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 71 процент и 91 процент соответственно. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары, — сообщил он.

Кроме того, он отметил, что в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.

По словам Бирюкова, достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование с учетом того, что ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды.

В свою очередь приток жидкости в город и ее очистка осуществляется благодаря Рублевской, Северной, Западной и Восточной станций водоподготовки.

Днем ранее Бирюков рассказал, что на юго-западе Москвы началась реабилитация Троицкого пруда. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы уже приступили к работам.