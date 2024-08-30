Московский зоопарк показал утреннюю зарядку китоглава

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео с утренней зарядкой постоянного обитателя китоглава. Соответствующий пост она разместила в своем личном блоге в пятницу, 30 августа.

На кадрах видно, как стоящий на утреннем палящем солнце китолглав сначала медленно смотрит на посетителей учреждения, а затем начинает вертеть головой из стороны в сторону.

26 августа бурого медведя Грома перевезли из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. В настоящее время зверь находится на карантине в не экспозиционном вольере. Ветеринары столичного зоосада проведут комплексную диагностику его здоровья и после дадут рекомендации по уходу за ним.

В Центре воспроизводства редких видов животных на свет появилась прыткая ящерица. Малыш стал результатом месяца наблюдений за ростом и развитием яиц, которые посетители могли видеть на выставке «Мир змей». Недавно центр показал своим подписчикам в социальных сетях видео, на котором можно было увидеть, как малыш двигается внутри яйца.