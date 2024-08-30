В Солнцево открылся районный центр «Место встречи»

Районный центр «Место встречи» открылся в московском районе Солнцево. Он создан на базе устаревшего одноименного кинотеатра. Это двадцатый современный районный центр, введенный в эксплуатацию в рамках масштабной программы реконструкции более 30 устаревших московских кинотеатров.

Общая площадь обновленного центра в Солнцево составляет 7 250 кв. м, помещения располагаются на трех надземных и одном подземном этажах. Центр сохранил свое историческое название: оригинальную вывеску восстановили с помощью технологии 3D-сканирования и воспроизвели в современных материалах.

В районном центре открыты магазины, рестораны, супермаркет, скоро появится культурно-досуговый центр для детей и взрослых, где будут будут проходить развивающие занятия, мастер-классы, дискуссионные клубы, а также занятия по хореографии, вокалу и многое другое.

На третьем этаже разместится универсальный спортивный зал для проведения занятий по физической культуре и соревнований по различным видам спорта, включая футбол, баскетбол и волейбол.

Бывший советский кинотеатр «Солнцево» был открыт в 1973 году под названием «Юность». Его переименовали, когда подмосковный город Солнцево стал частью Москвы в 1984 году. Кинотеатр стал культурным центром местного значения. Помимо кинопоказов, в фойе здания устраивали викторины и конкурсы, а на площади возле него проходили концерты.

До конца года в Москве будут введены в эксплуатацию еще пять районных центров «Место встречи». Всего в рамках программы планируется реконструировать более 30 московских кинотеатров.