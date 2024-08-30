На ВДНХ состоится выставка-пристройство животных из городских приютов

Рядом с Музеем городского хозяйства Москвы (павильон № 5 «Физика» на ВДНХ) 31 августа пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест», подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Познакомиться со своим будущим домашним любимцем можно с 11:00 до 17:00.

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На выставку-пристройство привезут 20 собак и кошек. Все животные социализированы, доброжелательно настроены к людям, здоровы и привиты. С ними можно поиграть, погулять по территории и забрать понравившегося домой, предварительно заключив договор.

Из приюта «Зоорассвет» на ВДНХ приедет воспитанный шестилетний пес Рок, восьмимесячный котик Зумрик и годовалый кот Пуаро. Судьбоносной встречи будут ждать пес Лунтик и молодая собака Поля с большими выразительными глазами из приюта «Зеленоград».

Специалисты расскажут гостям о характере собак и кошек — участников выставки, работе городских приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного. Будущие хозяева узнают, как правильно ухаживать за питомцем и обучать его простым командам. Тем, кто пока не может забрать животное домой, подскажут, как стать волонтером и взять под опеку понравившегося жителя приюта.

Летние выставки-пристройства животных из городских приютов уже стали доброй традицией комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, благодаря выставке, прошедшей на ВДНХ в июле, новый дом обрели семь кошек и две собаки. Еще шесть питомцев забрали в августе с аналогичного мероприятия в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках».

С участниками выставки и другими жителями приютов можно познакомиться тут.