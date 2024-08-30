Дептранс рассказал о трех новых велосипедных маршрутах в Москве

На новых живописных велосипедных маршрутах можно насладиться видами города и увидеть красоту столицы. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

По его словам, специалисты департамента транспорта подготовили три новых велосипедных маршрута. Отправиться на небольшую прогулку можно от Краснопресненской набережной до парка Зарядье. Длина маршрута на этом направлении составит порядка 5,7 километра.

Увидеть красоты Северного речного вокзала и окрестности также можно на специально составленном маршруте, длина которого составит около восьми километров. Для жителей юга Москвы отлично подойдет путь от Коломенского до Бирюлевского дендропарка. Велосипедист на этой трассе проедет порядка десяти километров, следует из сообщения в Telegram-канале.

ВДНХ совместно с Московским метрополитеном выпустила лимитированную серию билетов «Единый». Она посвящена 85-летию главной выставки страны. На новом билете изображен объект культурного наследия федерального значения — арка главного входа ВДНХ, над которой возвышается скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Рядом расположили слоган праздника — «Вдохновляя поколения». Ранее лимитированные проездные билеты выпустили совместно с сервисом городского велопроката «Велобайк».