В Московском зоопарке поселился спасенный в Донбассе медведь

Спасенный в Донбассе бурый медведь Гром поселился на территории Московского зоопарка. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

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18-летнего косолапого перевезли из центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию зоосада 26 августа. Первое время он будет находиться на карантине. Ветеринары зоопарка обследуют медведя и дадут рекомендации по уходу за ним.

Медведя Грома эвакуировали в октябре 2022 года из города Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Там в течение десяти лет он жил на территории пивного завода, работники которого заботились о животном. Последние месяцы медведь пребывал в стрессе из-за звуков взрывов. В связи с этим было принято решение перевести его в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка.

В Подмосковье для Грома создали искусственную берлогу, и зимой 2023 года он впервые в жизни смог выспаться. В этом году зоологи оценили его состояние и решили, что он готов к переезду на городскую территорию зоопарка. Бурый медведь поселится в вольере на «Острове зверей» по соседству со львами.

Ранее сообщалось, что сотрудники Московского зоопарка передали коллегам из Белгорода детеныша капибары.

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