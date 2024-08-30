Москвичей предупредили об аномальной погоде в выходные

Жара до +29 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, осадков в столице не прогнозируется, но давление будет высоким. Понедельник, 2 сентября, выдастся таким же аномально жарким днем, добавил метеоролог.

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Погода к выходным не изменится, в Москве будет по-прежнему малооблачно и тепло. Температура воздуха в дневные часы составит 27–29 градусов тепла, ночью — 13–16 градусов тепла. Осадков не будет, но прогнозируется высокое давление. Ветер слабый, юго-восточный. Такая же погода ждет москвичей и в понедельник, 2 сентября. Теплый, солнечный день будет тянуть школьников обратно на улицу, — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что изменения в погоде начнутся на рубеже 5–6 сентября. По его словам, до этого времени температура в Москве сильно колебаться не будет.

В некоторых регионах России ожидаются жара и ливни

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Центральной России в начале осени сохранится сухая и жаркая погода. По его словам, уже 1 сентября придет бабье лето. Синоптик отметил, что днем температура воздуха будет достигать плюс 23–28 градусов, а в ночные часы — до 10–15 градусов тепла. В Московской области в первую треть сентября погоду будет определять антициклон, добавил Ильин.