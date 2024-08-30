В Орловской области в ближайшие сутки 30 августа сохранится аномально жаркая погода, сообщает МЧС по региону

По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составила +13°С..+18°С. Днём столбики термометров покажут +28°С..+33°С.

Напомним, 30 августа местами на территории региона ожидается пятый класс пожарной опасности. Сухая и жаркая погода увеличивают риск возникновения очагов природных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим. На это время въезд транспорта в леса и пребывание в них граждан ограничены. Разведение костров, выполнение работ, связанных с применением открытого огня также под запретом.

Сообщение Лето не отпускает Орловщину из жарких обьятий появились сначала на РИА 57.