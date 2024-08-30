В Московском зоопарке рассказали о состоянии спасенного из ЛНР медведя

В Московском зоопарке рассказали о состоянии спасённого из ЛНР медведя
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в беседе с RT рассказала о состоянии медведя по кличке Гром, спасённого в ЛНР.
«Медведь Гром недавно был перевезён на городскую территорию Московского зоопарка после проживания в Центре воспроизводства редких видов животных. В данный момент он находится в экспозиционном вольере», — рассказала собеседница RT.
Она отметила, что зоологи тщательно следят за состоянием животного.
«Его текущая адаптация проходит под контролем специалистов. Приспособление к новой обстановке может сопровождаться беспокойством, но зоологи делают всё возможное, чтобы минимизировать этот стресс», — добавила Акулова.
Зоолог, популяризатор науки Ос Арутюнян выразил надежду на то, что спасённый в ЛНР медведь освоится на новом месте.
Подробнее — в материале RT.