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В Московском зоопарке рассказали о состоянии спасённого из ЛНР медведя

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в беседе с RT рассказала о состоянии медведя по кличке Гром, спасённого в ЛНР.

В Московском зоопарке рассказали о состоянии спасенного из ЛНР медведя
© РИА Новости
«Медведь Гром недавно был перевезён на городскую территорию Московского зоопарка после проживания в Центре воспроизводства редких видов животных. В данный момент он находится в экспозиционном вольере», — рассказала собеседница RT.

Она отметила, что зоологи тщательно следят за состоянием животного.

«Его текущая адаптация проходит под контролем специалистов. Приспособление к новой обстановке может сопровождаться беспокойством, но зоологи делают всё возможное, чтобы минимизировать этот стресс», — добавила Акулова.

Зоолог, популяризатор науки Ос Арутюнян выразил надежду на то, что спасённый в ЛНР медведь освоится на новом месте.

Подробнее — в материале RT.

Новости Москвы