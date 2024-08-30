Цветочные арт-объекты появились у дворцов бракосочетания

Столичные флористы приняли участие в проекте "Свадебная ротонда" и создали ландшафтные арт-объекты, которые разместили у нескольких ЗАГСов Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru. Цветочные композиции разместили возле дворцов бракосочетания N 1 и 4, Южное Бутово, а также Шипиловский, Таганский и Кутузовский. Возле последнего оформлена самая масштабная работа. Для ее создания использовали около 260 растений. Среди них розы, гортензии, чабрец, мята, кусты малины, а также ампельные плющи.

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Арт-объекты у входа во дворцы бракосочетания создают праздничный антураж.

Жители столицы специально приезжают к ЗАГСам, чтобы сделать фотографии.

Цветочные композиции будут стоять до первых холодов.

Проект "Свадебная ротонда" проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Сады и цветы", который позволил украсить скверы, площади и улицы города.