В столичных школах изменили формат праздничных линеек

Учебный год в столичных школах в этот раз начнется в понедельник, 2 сентября. Кроме того, традиционные праздничные линейки пройдут не на улице, а в помещениях, пишет РБК со ссылкой на источники.

Директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева уточнила, что в этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях.

По ее словам, родители на линейках присутствовать не будут. Она добавила, что это обусловлено требованиями безопасности.

Булаева заметила, что школа будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Она пояснила, что первый урок в школе начнется с «Разговора о важном».

Один из учителей московских школ отметил, что формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.

По данным портала, формат линеек будет изменен и в других регионах. Так, власти Брянской и Ростовской областей приняли решение провести все мероприятия в закрытых помещениях.