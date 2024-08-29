Названы самые необычные детские площадки Москвы

В столице современные детские площадки есть в каждом районе. Дошкольники могут играть в песочницах, кататься на качелях и прыгать на батутах, а ребята постарше — качаться на канатах, лазать в тоннелях и исследовать физические явления, пишет пресс-служба правительства Москвы.

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Во многих районах специалисты создали уникальные игровые пространства. Так, в 2022 году на участке от Широкой до Енисейской улицы появился игровой многоярусный парк. На самом верхнем ярусе размещены батуты и перголы с подвесными качелями, в том числе с сиденьями для самых маленьких.

На трех других площадках расположены тарзанка, веревочный комплекс, качели, карусели, тоннели и песочная фабрика. Спуститься к ним можно по горкам длиной от 4 до 17 метров.

В парке «Ходынское поле» на площади в 0,2 га создана детская площадка «Авиатор» с самолетом Ил-18, в котором могут играть ребята с ограниченными возможностями здоровья. Полусферы, расположенные по бокам, напоминают облака, а если посмотреть сверху, кажется, что лайнер пролетает сквозь них.

В 2022 году площадка для юных летчиков появилась и на юго-востоке столицы — на улице Маршала Кожедуба. Здесь установлен самолет, в котором подрастающие москвичи могут почувствовать себя покорителями неба. А рядом находится игровой комплекс с мини-зданиями, похожими на кремлевские башни.

В парке в пойме реки Жужи обустроили настоящее «Логово разбойника». Площадка расположилась на улице Академика Миллионщикова в районе дома 14 (корпуса 2). Такое название выбрано не случайно: по легенде, здесь в овраге когда-то скрывался известный разбойник Савка.

Игровое оборудование — тематическое, оно выполнено в традициях русского деревянного зодчества.

Для детей от года до семи лет предназначены замки с башенками, которые соединены подвесными мостами с перилами, а также стволы деревьев с канатами и сетками для лазания. Также есть качели, качалки, балансирующий мостик.

В 2023 году на улице Островитянова в районе дома 32 появилась площадка по мотивам известного произведения Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

На ней есть «Эльфийская тропа» с тоннельными переходами, горкой и подвесным мостом, «Средиземье» в виде холма, на который можно подняться по ступенькам и выступам, а скатиться — с горки, и «Лихолесье» — пригорок для самых ловких, потому что для подъема и спуска с него используются сетки и деревянные перекладины.

Во время благоустройства и реабилитации парка «Сокольники» появятся как привычные детские площадки с качелями и игровыми комплексами, так и необычные зоны с археологическими песочницами. В них дети найдут фигурку черепахи, отметили в пресс-службе.

Четыре площадки с такими же песочницами сделают на территории природно-исторического парка «Москворецкий» (на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста) и рядом с Большим и Малым Строгинскими затонами. Здесь ребята смогут раскопать «кости динозавров».