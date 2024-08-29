На Гребном канале в Крылатском пройдет фестиваль водных видов спорта

На Гребном канале в Крылатском 1 сентября 2024 года пройдет фестиваль водных видов спорта «Открытая вода», пишет пресс-служба столичного Департамента спорта.

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Программа фестиваля разбита на три части: чемпионат России по водно-моторному спорту, водно-экстремальное шоу и различные активности для зрителей.

В рамках чемпионата запланированы соревнования по аквабайку (гонкам на гидроциклах), мотосерфу и гидрофлаю.

Турнир по аквабайку пройдет в трех дисциплинах: кольцевые гонки (заезд с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков).

Гостей фестиваля, отметили организаторы, ожидают мастер-классы, заезды на беговелах и самокатах, уникальное дымовое представление с использованием флайборда и гидроцикла. Предусмотрена детская зона, где малыши смогут отлично провести время и даже построить свой «корабль».