На ВДНХ пройдет финал турнира по кроссминтону

В субботу, 31 августа, на территории главной выставки «Россия» состоится финал Кубка ВДНХ по кроссминтону. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Кроссминтон - вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, большого тенниса и сквоша. Правила игры схожи с другими ракеточными видами спорта, где основное внимание уделяется точности и скорости ударов.

Федерация кроссминтона России совместно с ВДНХ подготовила три этапа чемпионата. Первый прошел 15 июня, второй - 14 июля, а 17 августа на ВДНХ встретились участники третьего этапа. В последнюю субботу лета состоятся финальные сражения лучших игроков.

В 15:30 31 августа пройдет торжественное открытия финала и жеребьевка. Состязания начнутся в 16:00. В 18:00 пройдет полуфинал, в 18:30 - матч за третье место, а в 19:00 20:00 - финал и награждение соответственно. В турнирах принимают участие все желающие в возрасте от 16 лет.

На территории ВДНХ открыты корты, где можно познакомиться с кроссминтоном в сопровождении тренеров. Каждые выходные с 16:00 до 20:00 там проводятся мастер-классы (вход свободный), позволяющие освоить базовую технику игры и поучаствовать в своем первом матче.