С 1 сентября на Сиреневом бульваре в Северном Измайлове изменится схема движения

Недавно жители Северного Измайлова столкнулись с серьезными транспортными проблемами. Институт физической культуры установил забор вокруг своей территории, и девять домов в начале Сиреневого бульвара оказались отрезанными от удобного подъезда к ним. Чтобы попасть во дворы этих домов, жителям приходилось выезжать на Щелковское шоссе, делать разворот или ехать через метро «Партизанская» и дублер СВХ, делая большой крюк. В общей сложности жителям приходилось проезжать более 5,6 километра в объезд. Это вызывало массу неудобств: потерю времени, дополнительный расход топлива.

Инициативная группа объединилась и обратилась за помощью к заместителю начальника Московской железной дороги Петру Потапову. Благодаря активной позиции сбору подписей и обращениям в префектуру ВАО, схему движения на Сиреневом бульваре пересмотрели. С 1 сентября ЦОДД вводит двустороннюю схему на Сиреневом бульваре от Измайловского проезда до дома 1, корпус 4. Протяженность пути к дому составить теперь всего 300 метров.