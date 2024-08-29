«Москва 2030: фестиваль на Октябре»: что интересного нас ожидает 8 сентября

На Красном октябре, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего» до 8 сентября проходят яркие события — живая и электронная музыка, танцы, маркет, соревнования в экшн-спорте, инсталляции современных художников, экспериментальный театр, лекции и многое другое. Все дни двери «Москва 2030: фестиваль на Октябре» будут открыты для всех желающих, вход — свободный.

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Концертная программа

На главной сцене фестиваля пройдут концерты Soda Luv, MIRELE, EIGHTEEN, Антоха МС, Pompeya, Сироткин и других исполнителей, а еще джазовые и инди-исполнители отыграют романтические сеты на фоне заходящего московского солнца.

Живые шоу известных музыкантов и фрешменов сцены ждут гостей фестиваля каждый вечер пятницы, субботы и воскресенья. Вход на площадку свободный.

Экшн-спорт соревнования

На площадках фестиваля проходят соревнования от SAGA по скейтбордингу, а также баттлы по рок-дэнсу в формате 1х1.

Спортивная площадка «Красного октября» примет главных героев московской, всероссийской и международной урбан-культуры.

Помимо рок-дэнса на фестивале с показательными баттлами и мастер-классами выступят топовое хип-хоп-объединение страны.

Лучшие диджеи Москвы устроят скретч-джемы, а на местных кортах пройдут турниры по стритболу 3х3.

Активности в этом направлении фестиваля будут проходить на протяжении каждый день. Вход на ивент свободный.

Культура: поэтические вечера, экскурсии, лекции и спектакли

Театр «Практика» представит пластический спектакль команды уличного танца Jack’s Garret по мотивам стихотворений Иосифа Бродского, а также поэтический спектакли-концерты. А актеры из Мастерской Дмитрия Брусникина проведут сразу несколько перформансов — например, по текстам ОБЭРИУТОВ и музыкальный сторителлинг на тему Евгения Онегина.

В лектории «Город будущего» в Доме культуры «ГЭС-2» состоится серия паблик-токов о жизни в мегаполисе. Тематика публичных дискуссий затронет три направления — «Город и люди», «Технологии и будущее», «Культура и урбанистика» (вход свободный, но потребуется регистрация на мероприятие). А сквозным мероприятием фестиваля станут пешеходные экскурсии.

Все культурные мероприятия будут проходить во дворах арт-пространства возле сцены, лекции — с 8 августа по 8 сентября на площадке «ГЭС-2». Вход — свободный.

Стрит-арт

Главная особенность фестиваля — особое внимание к современному искусству. В глубине дворов экс-фабрики появятся киберсады, которые объединят все культурное пространство в один большой электрический цветущий сад. Также в рамках серии мероприятий «Коробка» мастера граффити со всей страны создадут масштабные авторские картины под открытым небом и поделятся навыками, что придаст ивенту

Пространства «Красного октября» открыты ежедневно с 12:00 до 21:00. Подробная программа — на сайте фестиваля. Вход на все мероприятия свободный.